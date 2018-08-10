ТВ-новости: что с Сенцовым и что с рублем?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 10 августа:
- За Олега Сенцова вступился президент Франции - режиссер голодает в тюрьме уже три месяца. А его сестра дала эксклюзивное интервью Би-би-си.
- Американские сенаторы грозят запретить доллар для российских банков - рубль продолжает стремительное падение, обсудим, чем это для России обернется.
- Ковровые санкции - почему в США нельзя торговать персидскими коврами.
- Законная граница или линия оккупации, или что делать, если линия разграничения после войны прошла через ваш огород? Мы продолжаем рассказывать о российско-грузинской войне 2008 года.