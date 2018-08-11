Мария Алехина о возвращении в Россию

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина приехала в Эдинбург для участия в спектакле, несмотря на запрет российской погранслужбы покидать страну.

Ее не пустили на самолет в Москве, но она поехала на машине в Белорусию, а затем в Литву. Оттуда ей удалось улететь в Великобританию и все-таки провести выступление.

Алехиной запретили выезд из-за того, что она уклонялась от обязательных работ, назначенных ей за акции напротив здания ФСБ. Мария говорит, что после гастролей намеревается вернуться в Россию.