Что делать, когда вас ругают? Депутаты показывают на примере пенсионной реформы

В Госдуме давно начались каникулы, но, кажется, у единороссов в этом году отдых не задался. Многие из них отправились в регионы, чтобы объяснить жителям суть пенсионной реформы. Удается ли им это, сказать сложно.

Похоже, техника общения с недовольными избирателями у всех разная. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре о повышении пенсионного возраста возразил одной из жительниц Саратова: "Как не доживут? А спортивные площадки для кого?"

Как еще в последнее время проходят встречи депутатов с народом, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

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