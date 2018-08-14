Три истории войны 2008 года между Россией и Грузией
Для одних это был апокалипсис, для других горечь потери друзей, для кого-то - обыкновенная война.
К 10-летию вооруженного конфликта между Россией и Грузией корреспонденты Би-би-си поговорили с участниками и свидетелями боевых действий.
Вы уже видели короткую версию этого репортажа - здесь.
Теперь у вас есть возможность посмотреть полную версию документального фильма Ольги Ившиной.
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