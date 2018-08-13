ТВ-новости: почему Володин заговорил об отмене пенсий

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 13 августа:
- Председатель Госдумы не знает, сохранятся ли в России государственные пенсии или нет. Обсудим, почему Володин об этом говорит сейчас и могут ли власти отказаться от существующей системы выплаты пенсий?
- На пони из России. Мария Алехина рассказала нам, как выехала в Шотландию, и о том, собирается ли возвращаться в Россию.
- Последнее китайское предупреждение. Корреспондент Би-би-си облетел на американском разведывательном самолете спорные острова Спратли в Южно-Китайском море и услышал, как КНР относится к таким полетам.
- И в рубрике из архивов Би-би-си мы увидим репортаж десятилетней давности о том, как российская армия уходила из Грузии.