Видео: в Генуе обрушился автомобильный мост

Вместе с конструкцией на проходящие внизу железнодорожные пути упали автомобили и грузовики.

Спасатели разбирают завалы, извлекая погибших и раненых. Сообщается, что на мосту проводился плановый ремонт моста, построенного в 1960-е годы.