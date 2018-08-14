Видео: в Генуе обрушился автомобильный мост

Вместе с конструкцией на проходящие внизу железнодорожные пути упали автомобили и грузовики.
Спасатели разбирают завалы, извлекая погибших и раненых. Сообщается, что на мосту проводился плановый ремонт моста, построенного в 1960-е годы.
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Вместе с конструкцией на проходящие внизу железнодорожные пути упали автомобили и грузовики.
Спасатели разбирают завалы, извлекая погибших и раненых. Сообщается, что на мосту проводился плановый ремонт моста, построенного в 1960-е годы.