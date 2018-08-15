Журналистов Би-би-си приняли за убийц. Что произошло на самом деле?

Журналисты Би-би-си, которые расследовали серию загадочных убийств в Малави, едва избежали смерти.

Работая под прикрытием, съемочная группа нашла последователей культа "мути", которые верят в черную магию и утверждают, что могут изготовить талисманы из частей человеческих тел. Во время встречи со знахарями "мути" на журналистов напала толпа разъяренных местных жителей. У репортеров сохранилась видеозапись всего, что происходило в ту ночь.

В расследовании участвовали: Анас Аремеяау Анас, Генри Мханго и Дариус Базарган.