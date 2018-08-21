"Преподаватель Мишка в тюрьме": как американец попал в СИЗО из-за очистителя

Американец Гейлен Грандстафф приехал в Россию вместе с женой Анной. Здесь он преподавал английский, а в свободное время занимался хобби: готовил домашний алкоголь. Именно для самогонного аппарата и понадобился "волшебный безводный очиститель" из Китая.

По словам его близких, американец был уверен, что заказал в интернете обычное моющее средство. Но в посылке из Китая он обнаружил совсем другое: две бутылки воды и журнал "Таможня".

Как дальше развивались события и что теперь ждет Гейлена Грандстаффа в России, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.