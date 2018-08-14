ТВ-новости: новое расследование теракта у здания Парламента

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 14 августа:
- Мы узнаем последние новости о расследовании теракта у британского парламента.
- Десятки людей погибли при обрушении моста в Италии. Рассказываем о спасательной операции в Генуе.
- Российская правозащитница Зоя Светова рассказала о своей встрече с Олегом Сенцовым. Также мы услышим рассказ Геннадия Афанасьева - человека, благодаря показаниям которого Сенцов был осужден. Афанасьев говорит, что его пытали.
- Автор #Londonблога Бен Тавенер расскажет о крупнейшем в мире фестивале классической музыки - Би-би-си Proms. Он проходит в Лондоне.