ТВ-новости: сколько людей пришло на "Марш матерей" в Москве

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 15 августа:
- Мы вместе с нашим корреспондентом побывали на несанкционированном властями "Марше матерей" в Москве. За несколько часов до его начала выяснилось, что следователь по делу "Нового величия" ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест
- Мы увидим работу спасателей на месте обрушения моста в Генуе. По последним данным, его жертвами стали 39 человек.
- Поговорим о призыве владельцев "Вконтакте" амнистировать осужденных за экстремизм в соцсетях и о том, какие соцсети и интернет-компании активнее всего идут на сотрудничество с российскими властями.
- А также услышим интервью Эдуарда Успенского Би-би-си, в котором он рассказал, как придумал Чебурашку и крокодила Гену. Детский писатель скончался в возрасте 80 лет в Москве.