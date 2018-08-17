Мир перед ней: документальный фильм Би-би-си

Этот фильм рассказывает о жизни девушек в Индии и о том, какое будущее они выбирают для себя и для своей страны.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Фильм снимался в лагере для участниц конкурса "Мисс Индия". Для девушек завоевание желанного титула означает мгновенную славу, прибыльный карьерный путь и свободу от ограничений патриархального общества

В другой части Индии мы видим лагерь фундаменталисток.

Благодаря лекциям и физической боевой подготовке эти девушки узнают, что значит быть хорошими индусками. Их учат бороться с исламом, христианством и натиском западной культуры.