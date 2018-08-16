ТВ-новости: как объяснили освобождение Анны Павликовой

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 16 августа:
- Заседание суда по делу "Нового величия": мы поговорим о том, что Анну Павликову - одну из участниц резонансного дела об экстремистской организации "Новое величие" - перевели под домашний арест и послушаем интервью с ее мамой.
- Интервью Би-би-си начальника Генштаба украинской армии Виктором Муженко, который говорит, что Киев готовится к отражению полномасштабной агрессии.
- Репортаж московского корреспондента Би-би-си Стива Розенберга из Сирии, куда его возило российское минобороны.
- Кризис в Турции: почему он случился и к чему может привести.
- Великая певица, королева соула Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет. Мы поговорим о ее наследии.