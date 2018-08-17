ТВ-новости: Почему Барнаул называют столицей экстремизма?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 17 августа:

•Наш корреспондент побывала в Барнауле и пообщалась с обвиняемыми из-за публикаций и репостов в соцсетях. Услышим их рассказ.

•Завершается суд по делу Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег, уходе от уплаты налогов и заговоре против США. Подводим итоги этого громкого процесса с нашим американским корреспондентом.

•20 лет назад Россия объявила дефолт. Каким запомнился этот день россиянам? Отвечают тогдашний министр финансов, замдиректор магазина и геолог.

•А также - секретный рецепт мумифицирования от британских ученых и архивные съемки Би-би-си из лаборатории Де Бирс, где делали искусственные бриллианты.