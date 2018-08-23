Хороводы, грязь и новые технологии: как агитируют в регионах?

9 сентября в 22 регионах России жители выберут губернаторов, еще в 4 субьектах это сделают через голосование в парламенте. Большая часть кандидатов никогда раньше не занимали этот пост, и были назначены врио после досрочной отставки предыдущих глав регионов.

Кампания проходит на фоне резкого снижения поддержки власти населением, в том числе - из-за пенсионной реформы.

Социологи Фонда "Общественное мнение" говорят о рекордно низком рейтинге "Единой России" - 36%.

Как в таких условиях агитируют кандидаты? Русская служба Би-би-си проследила за кампанией в Instagram.