Ровно 50 лет назад войска стран Варшавского договора вступили в Чехословакию, чтобы прервать "Пражскую весну" - попытку демократизации страны. События августа 1968 года, в результате которых погибло более ста мирных жителей, чехи помнят до сих пор.

В Чехии русских считают оккупантами. Однако, по результатам опроса "Левада Центра", более трети россиян уверены, что руководство СССР тогда поступило правильно. Такого мнения придерживается и советский десантник Алим Гафаров, который принимал участие в захвате Праги.

Русская служба Би-би-си пригласила бывшего солдата в Чехию, к местам его службы, и организовала встречу с чехом Фердинандом Шиндлером, который боролся против оккупации своей страны.