"Не может быть свободной страна, которая угнетает своего маленького соседа"

Пятьдесят лет назад, 25 августа 1968 года, на Красной площади прошла "демонстрация семерых" - акция против вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию. Все участники мирного протеста, который продлился считанные минуты, были строго наказаны.

"Демонстрацию семерых" организовал физик Павел Литвинов. Из-за этого ученый пять лет провел в ссылке в Чите, а в 1974 году эмигрировал в США. Русская служба Би-би-си поговорила с Литвиновым о событиях 1968 года, жизни в ссылке, современной России и о том, жалеет ли он о своем поступке.