Топ-модель по-чеченски: как братья Дулатовы покоряют мировые подиумы

Братья Дулатовы - Джабраил, Сулумбек, Ислам и Тамерлан - еще в детстве переехали из Чечни вместе с родителями. В немецком Дюссельдорфе все четверо работают в модельном бизнесе и сотрудничают с лучшими дизайнерами мира.

Джабраилу, старшему из братьев, 24 года, и он уже успел поучаствовать в показах Alexander McQueen, Diesel, Gucci и других брендов. А Ислам недавно заключил контракт с Versace.

Как им удается совмещать модельную карьеру с требованиями ислама и что об их работе думают в семье и на родине, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.