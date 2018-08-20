Разделенная Корея: мать встретила сына через 67 лет

Ли Кем Сом разлучили с сыном, когда ему было 4 года. Он оказался в Северной Корее, а она - в Южной. 67 лет спустя они наконец встретились.
Встреча продлится всего три дня. Неизвестно, увидятся ли они вновь.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Ли Кем Сом разлучили с сыном, когда ему было 4 года. Он оказался в Северной Корее, а она - в Южной. 67 лет спустя они наконец встретились.
Встреча продлится всего три дня. Неизвестно, увидятся ли они вновь.