Разделенная Корея: мать встретила сына через 67 лет
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Разделенная Корея: мать встретила сына через 67 лет

  • 20 августа 2018

Ли Кем Сом разлучили с сыном, когда ему было 4 года. Он оказался в Северной Корее, а она - в Южной. 67 лет спустя они наконец встретились.

Встреча продлится всего три дня. Неизвестно, увидятся ли они вновь.

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