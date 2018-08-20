Греция выходит из кризиса
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Греция выходит из кризиса - так ли это?

  • 20 августа 2018

Программа оказания Греции экстренной финансовой помощи успешно завершилась. Последние восемь лет страна жила под жестким надзором европейских кредиторов.

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