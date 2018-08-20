Греция вернула себе финансовую независимость. Что дальше?
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ТВ-новости: Греция вернула себе финансовую независимость. Что дальше?

  • 20 августа 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.