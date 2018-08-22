Бывшие солдаты рассказывают о своей службе в армии в рубрике Русской сдужбы Би-би-си "Неловкие вопросы".

В этом году в весенний призыв на службу в армию направили 128 тысяч новобранцев, годом ранее - 276 тысяч. Осенний призыв 2018 года начнется 1 октября.

По данным Генштаба, среди новобранцев весеннего призыва 2018 года у каждого шестого есть высшее образование.

Герои "Неловких вопросов" отметили, что дедовщина в армии им не встречалась. Председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин в беседе с Би-би-си тоже сказал, что дедовщина изжита, но теперь противостояние между "землячествами", соперничающими между собой. "Они могут нападать друг на друга. Армия - это котел, в котором варятся нравы детского сада", - пояснил Чаплыгин.

Комитет солдатских матерей России пока не ответили на запрос Би-би-си прокомментировать ситуацию с дедовщиной в российской армии.