ТВ-новости: голодовке Сенцова 100 дней. Чего он добился?

В выпуске от 21 августа:
- 100 дней голодовки Олега Сенцова. Мы поговорим о том, сохраняется ли на Украине и в России общественный интерес к действиям режиссера.
- Microsoft обвинил российских хакеров в атаке на консервативные американские организации. Обсуждаем с нашим корреспондентом, убедительны ли обвинения и могла ли быть причастна к этому ГРУ.
- Британский министр иностранных дел призвал Евросоюз ужесточить санкции против России по примеру США. Сможет ли убедит Лондон европейских партнеров в необходимости более жесткого ответа России.
- 50-летие вторжения в Чехословакию. Наша съемочная группа организовала в Праге встречу советского десантника, участвовавшего в подавлении "пражской весны", и чешского активиста, сопротивлявшегося советской оккупации. Увидим, изменилось ли у них отношение к событиям пятидесятилетней давности.
- Бывшему американскому пожарному, преподавателю английского языка в Москве, Гейлену Грандстаффу грозит до 20 лет колонии за покупку чистящего средства в интернете. Разбираемся в этой истории
- Неловкие вопросы тем, кто служил в армии