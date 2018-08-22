Проект "Платформа": как все начиналось

Март 2011. Президент Дмитрий Медведев проводит встречу с деятелями искусства.

Он признается, что любит современное искусство, говорит, что способность воспринимать актуальное искусство - важное качество людей, которым предстоит модернизировать Россию.

В зале среди прочих находится Кирилл Серебренников - он пришел, потому что государство редко проявляет интерес к современному искусству.

Именно на этой встрече Кирилл Серебренников представил идею проекта "Платформа" - в далеком 2011-м никто не знал, что разговор с президентом может привести к уголовному делу.