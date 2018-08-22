ТВ-новости: Грозит ли Трампу импичмент?

В выпуске от 22 августа:
- В годовщину ареста Кирилла Серебренникова мы вспоминаем, что предшествовало его задержанию, что говорит сам режиссер и на каком этапе находится следствие.
- У Дональда Трампа большие проблемы. Бывший глава его предвыборного штата признан виновным в финансовых махинациях, но гораздо опаснее для Трампа откровения его бывшего адвоката. Майкл Коэн утверждает, что Трамп якобы знал о вмешательстве России в американские выборы. Может ли история с Коэном привести к импичменту Трампа, обсуждаем с нашим корреспондентом.
- Владимир Путин называет американские санкции контрпродуктивными и бессмысленными. Мы говорим о новых ограничительных мерах и о том, насколько они болезненны для российской экономики.
- К 50-летию вторжения в Чехословакию интервью с одним из организаторов «демонстрации семерых», мирного протеста на Красной площади против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году Павлом Литвиновым.
- Конкурс бородачей в Англии.