Что происходит с делом Серебренникова?

В среду исполнился год со дня задержания режиссера Кирилла Серебренникова.
Что говорит сторона обвинения по делу Серебренникова и на каком этапе находится следствие?
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В среду исполнился год со дня задержания режиссера Кирилла Серебренникова.
Что говорит сторона обвинения по делу Серебренникова и на каком этапе находится следствие?