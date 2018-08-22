Что происходит с делом Серебренникова?
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Что происходит с делом Серебренникова?

  • 22 августа 2018

В среду исполнился год со дня задержания режиссера Кирилла Серебренникова.

Что говорит сторона обвинения по делу Серебренникова и на каком этапе находится следствие?