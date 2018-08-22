Адвокат Трампа заговорил: повредит ли это президенту США?
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Майкл Коэн готов рассказать, что Трамп знал о вмешательстве России в американские выборы.

  • 22 августа 2018

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн готов поделиться со следователями информацией о том, что президент США Дональд Трамп якобы знал о вмешательстве России в американские президентские выборы.

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