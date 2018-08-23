ТВ-новости: Отвернутся ли от Трампа его сторонники?
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ТВ-новости: Отвернутся ли от Трампа его сторонники?

  • 23 августа 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 23 августа:

  • Что говорят сторонники Трампа в ответ на обвинения в адрес американского президента.
  • Мусульмане, чеченцы, спортсмены. Мы познакомимся с братьями Дулатовыми, которые живут в Германии и работают моделями Gucci и Versace.
  • Страна, непригодная для жизни. Мы услышим рассказ людей, которые бегут из Венесуэлы. Таких уже миллионы.
  • Футбольный клуб "Уфа" сыграет с "Глазго Рейнджерс" за право участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Сегодня в Глазго первый матч, а через неделю - ответный в Уфе. Мы поговорили с одним из болельщиков, которые приехали из Уфы в Шотландию.
  • Репортаж украинского корреспондента о том, что в параде по случаю дня независимости Украины впервые примет участие женский батальон.
  • Британские фермеры утверждают, что им тяжело найти работников, готовых собирать ягоды - и особенно клубнику. И в этом роботы заменить человека пока не могут

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