ТВ-новости: Отвернутся ли от Трампа его сторонники?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 23 августа:
- Что говорят сторонники Трампа в ответ на обвинения в адрес американского президента.
- Мусульмане, чеченцы, спортсмены. Мы познакомимся с братьями Дулатовыми, которые живут в Германии и работают моделями Gucci и Versace.
- Страна, непригодная для жизни. Мы услышим рассказ людей, которые бегут из Венесуэлы. Таких уже миллионы.
- Футбольный клуб "Уфа" сыграет с "Глазго Рейнджерс" за право участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Сегодня в Глазго первый матч, а через неделю - ответный в Уфе. Мы поговорили с одним из болельщиков, которые приехали из Уфы в Шотландию.
- Репортаж украинского корреспондента о том, что в параде по случаю дня независимости Украины впервые примет участие женский батальон.
- Британские фермеры утверждают, что им тяжело найти работников, готовых собирать ягоды - и особенно клубнику. И в этом роботы заменить человека пока не могут