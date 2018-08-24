ТВ-новости: "Украина приблизилась к вступлению в НАТО"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 24 августа:
- Танки, самолеты и военные НАТО на Крещатике. Увидим парад в День независимости Украины и узнаем, как Киев хочет завершить конфликт на востоке страны.
- Сквер Бориса Немцова открыт в Вильнюсе. Узнаем подробности и поговорим о том, почему это не нравится Москве.
- Российские тролли за и против вакцинации в США. Узнаем, зачем связанным с Россией аккаунтам понадобилось распространять противоречивую информацию.
- А также "Калашников" против "Теслы", или Как тебе такое, Илон Маск? Мы увидим российский электрокар с кузовом из 1970-х.