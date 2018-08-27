ТВ-новости: почему Навального арестовали за марш, прошедший еще зимой

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 27 августа:
- На суд в шортах и тапочках - как и зачем задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Узнаем подробности от нашего корреспондента из зала суда.
- Критик Трампа и критик Путина - как в России и США вспоминают одного из самых авторитетных американских политиков Джона Маккейна, который скончался в минувшую субботу.
- Возвращение в руины - что находят жители сирийской Ракки, которые возвращаются в свои дома после войны - корреспонденты Би-би-си проехали вместе с ними.
- А также - как очистить самый грязный промышленный объект в Европе? В атомном комплексе Селлафилд испытывают промышленного робота, Би-би-си получила эксклюзивный доступ на самый опасный участок, и мы покажем, что там увидели.