ТВ-новости: почему Навального арестовали за марш, прошедший полгода назад
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ТВ-новости: почему Навального арестовали за марш, прошедший еще зимой

  • 27 августа 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 27 августа:

  • На суд в шортах и тапочках - как и зачем задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Узнаем подробности от нашего корреспондента из зала суда.
  • Критик Трампа и критик Путина - как в России и США вспоминают одного из самых авторитетных американских политиков Джона Маккейна, который скончался в минувшую субботу.
  • Возвращение в руины - что находят жители сирийской Ракки, которые возвращаются в свои дома после войны - корреспонденты Би-би-си проехали вместе с ними.
  • А также - как очистить самый грязный промышленный объект в Европе? В атомном комплексе Селлафилд испытывают промышленного робота, Би-би-си получила эксклюзивный доступ на самый опасный участок, и мы покажем, что там увидели.