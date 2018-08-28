ТВ-новости: сколько людей в России имеют право на досрочную пенсию

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 28 августа:
- Мы поговорим о том, коснется ли силовиков пенсионная реформа. Завтра Владимир Путин выступит с телеобращением о непопулярных мерах.
- Неспокойное Азовское море. Мы расскажем о том, какие убытки несут украинские судовладельцы, корабли которых задерживает Россия
- Битва при Карл-Маркс-Штадте. Поговорим о столкновения ультраправых и левых на востоке Германии и о том, как отношение к миграции меняет немецкую политику.
- А также - доллар в день и розетка. Узнаем, как владельцы электромобилей в Беларуси решают проблему дефицита общественных зарядок.