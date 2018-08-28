Итен - кенийская Мекка для бегунов

Небольшой городок в Кении подготовил треть Олимпийских и мировых чемпионов страны.
Итен находится на высоте 2,4 км над уровнем моря, что очень полезно при тренировках. Но главное - это подлинный спортивный дух, которым проникнут весь город.
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Небольшой городок в Кении подготовил треть Олимпийских и мировых чемпионов страны.
Итен находится на высоте 2,4 км над уровнем моря, что очень полезно при тренировках. Но главное - это подлинный спортивный дух, которым проникнут весь город.