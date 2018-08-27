Алексея Навального сегодня арестовали на 30 суток за участие в акции "Забастовка избирателей" 28 января этого года. Акция была не согласована, и вот теперь через семь месяцев Навальный предстал перед судом за это нарушение. Оппозиционер объясняет это желанием изолировать его накануне демонстрации против пенсионной реформы, намеченной на 9 сентября.
Навальный изолирован перед акцией против пенсионной реформы?
- 27 августа 2018
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