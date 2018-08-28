Россия проведет крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. "Восток-2018" пройдет почти на всех полигонах за Уралом, вплоть до дальневосточного побережья. Почему учения решили провести сейчас?
Для чего сейчас России учения "Восток-2018"?
- 28 августа 2018
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