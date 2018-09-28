Сможет ли планета справиться с нашим растущим аппетитом к мясу? Как есть мясо с меньшим вредом для природы
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Каждый год в мире на мясо выращивают и забивают 65 миллиардов животных. Почти треть поверхности Земли, свободной от ледяного покрова, отдана под выращивание скота, который либо дает молоко, либо идет в пищу.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, источником 14,5 % всех парниковых газов антропогенного происхождения приходится на животноводство. Столько же выбросов производят все вместе взятые на планете автомобили, самолеты, поезда и суда.
Сможет ли планета справиться с нашим растущим аппетитом к мясу? Какой вред наносит планете животноводство, и можно ли продолжать есть мясо с меньшим вредом для здоровья? Этими вопросами задается Майкл Мозли в документальном фильме Би-би-си.