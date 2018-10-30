Всероссийское кибермошенничество. Что расследовала убитая в Подмосковье следователь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Всего по делу проходят 15 россиян - троих уже судят в Москве

В Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела о мошенничестве в сфере компьютерных технологий. Как стало известно Би-би-си, расследованием этого дела занималась группа, которую возглавляла Евгения Шишкина, застреленная в октябре в Подмосковье.

Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦАО) была убита рано утром 10 октября. Киллер использовал переделанный травматический пистолет, выстрелив лишь раз - в шею следователя.

"Хулиган" и "ТС с огромной репой"

На скамье подсудимых по делу, которое 29 октября начал рассматривать Басманный суд, трое обвиняемых - житель Кингисеппа Максим Матюшев, уроженец Новосибирска Андрей Жданов и красноярец Кирилл Калабухов. Все трое почти ровесники - им по тридцать с небольшим. У них среднее образование, сейчас они нигде не работают.

Как следует из обвинительного заключения (есть в распоряжении Би-би-си), обвиняемые познакомились в "глобальной сети Интернет" не позднее июля 2013 года и "создали преступную группу".

Руководство взял на себя еще один обвиняемый - петербуржец Ярослав Сумбаев, который на тот момент уже находился в федеральном розыске "за совершение хищений чужих денежных средств с банковских карт с использованием комплекса скимминговых устройств" (фальшивых считывающих устройств для банкоматов).

Матюшев, в свою очередь, разыскивался за мошенничество, связанное с перевыпуском кредитных карт "в бытность сотрудником кредитного учреждения".

На интернет-форумах о мошенничестве Матюшев называл себя "ТС с огромной репой", а Сумбаев пользовался никами "Хулиган из Питера" и Huligan.

Как следует из материалов дела, хакеры взламывали электронную почту туроператоров и сервисов по продаже билетов в Петербурге, Казани, Уфе, Хабаровске и других городах. Для этого они рассылали компаниям вирусы или подбирали пароли.

Через взломанные имейлы злоумышленники получали доступ к системе РЖД "УФС" ("Универсальные финансовые системы"), где оформляли железнодорожные билеты на третьих лиц - так называемых дропов. Чаще всего это были студенты, которые могли не подозревать, что их используют в мошеннической схеме, следует из материалов дела.

Компании работали с РЖД по предоплате, поэтому, когда дропы сдавали билеты в кассах железнодорожных вокзалов, компания ничего не теряла. Полученные в кассах деньги злоумышленники делили между собой, полагают следователи.

Правообладатель иллюстрации Valery Maticin / TASS Image caption Подставные покупатели билетов возвращали их в кассы. а получив компенсацию, переводили большую часть организаторам схемы

В компании "Универсальные финансовые системы" не ответили на письмо корреспондента Би-би-си.

Совокупный ущерб 31 компании оценивается в 17,5 млн рублей (265 тыс. долларов).

Матюшева, Калабухова и Жданова задержали в октябре 2014 года. Сумбаеву, "мозгу операции", если верить характеристике из обвинительного заключения, удалось скрыться за границей.

На первом заседании обвиняемые вины не признали и пообещали разъяснить свою позицию по окончании судебного процесса. Им вменяется участие и организация преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и свыше 50 эпизодов мошенничества (статья 159 УК РФ).

Адвокаты Жданова и Калабухова отказались от комментариев.

Адвокат Матюшева Николай Аршинов рассказал корреспонденту Би-би-си, что дело вела группа из пяти следователей, которыми руководила старший следователь Шишкина.

Кем была Шишкина

Старший следователь по особо важным делам Шишкина была убита 10 октября возле подъезда своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Неизвестный мужчина выстрелил в нее, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею. Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. СМИ сообщали, что она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.

Идея объединить дела в разных регионах в одно дело о создании преступного сообщества, по словам Аршинова, принадлежала именно Шишкиной.

"Мой подзащитный не отрицает того, что своими действиями совершил преступление, но не то, что ему вменяют, - пояснил Аршинов. - Да, был неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстных побуждений, но не более того".

Представитель Следственного комитета России (СКР) отказался комментировать ход расследования убийства Шишкиной и уголовные дела, которыми она занималась.

РЖД и Навальный

Следователи МВД ранее проводили проверку, связанную с "Универсальными финансовыми системами" - после выхода в 2014 году расследования Алексея Навального о том, что конечными бенефициарами компании являются экс-глава РЖД Владимир Якунин и его сын Андрей Якунин.

Как рассказал Би-Би-си юрист основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Вячеслав Гимади, в апреле 2016 года он был опрошен следователем МВД по ЦАО Андреем Степановым в связи с этим расследованием. Еще через месяц дело было передано в главное следственное управление СКР по Москве для проверки. Ответа о результатах Гимади не получил.

Владимира Якунина на беседу в МВД не вызывали, сказал Би-би-си его представитель Григорий Левченко. Представитель МВД не ответил на звонки корреспондента Би-би-си.

По данным базы СПАРК, до 2016 года "Универсальными финансовыми системами" владел кипрский офшор "Ам Эбукерс лимитед", который Навальный связывал с семьей Якуниных. Сейчас основной долей компании (47,5%) владеет кипрская фирма "Эн Ди Уйат Лимитед".

Как писали "Ведомости", она принадлежит фонду экс-владельца "Тройки Диалог" Рубена Варданяна. Выручка компании, по данным за 2017 год, составляет свыше 900 млн рублей (13,67 млн долларов).