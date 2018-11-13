Будущее секса: что такое теледильдоника? Часть 1
Как мы будем заниматься сексом в будущем? В спецпроекте Би-би-си "Будущее секса" Юля Умнякова нашла и протестировала девайсы, которые могут изменить секс в будущем: от вибраторов и мастурбаторов до устройств, передающих прикосновения. Серии выходят на YouTube-канале BBC Russian каждый вторник.
В следующих сериях мы расскажем, что технологии предлагают женщинам и что такое телеприсутствие.
В первой части Юля тестирует мастурбатор и проверяет, работает ли он через "Скайп".