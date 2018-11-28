Олег Навальный в финской тюрьме. Тюрьма, исправление и наказание
Число заключенных в Финляндии - одно из самых низких в мире. Условия в местных тюрьмах иногда сравнивают с пионерлагерями. Вместе с Би-би-си бывший заключенный Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального, проверил – так ли это.
Олег Навальный вышел на свободу в июне 2018 года. Он провел три с половиной года в колонии общего режима в Орловской области.
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- Олег Навальный вышел на свободу. Он провел в колонии три с половиной года
Олег был осужден по делу "Ив Роше", возбужденному против обоих братьев Навальных. Его брат по решению суда получил такой же срок, но условно.
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что братьям Навальным несправедливо вынесли приговор. В предпринимательской деятельности Олега ЕСПЧ не нашел состава преступления. Однако Верховный суд Российской Федерации отказался выполнять решение ЕСПЧ и оставил приговор в силе.