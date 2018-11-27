Будущее секса. Часть 3: телеприсутствие

"Теледилдо никогда не заменят настоящий секс", - так говорят даже производители гаджетов для дистанционного секса. Потому что сложно представить секс без объятий, общения, "химии", в общем - мозга. Именно нейронная сеть (центральная и периферическая системы) отвечает за ощущения и оргазм. Но что будет, если с помощью технологий мы сможем передавать сигналы напрямую в мозг, минуя механическое воздействие?

Teslasuit - международная компания с белорусскими корнями, которая и не имеет отношения к автопроизводителю Tesla, - создала костюм, который передает ощущения. В ткань встроены электроды, прилегающие к коже. Слабые разряды тока передают сигналы в нейронную сеть человека, взаимодействуя напрямую с мозгом.

Секс будущего: когда мы займемся любовью с роботами?

Чтобы воспроизвести даже самое простое чувство, разработчикам нужно учитывать множество параметров, например:

Площадь прикосновения: укол, палец это или ладонь? Или, если в виртуальной реальности вы прижались к стене - вся поверхность спины?

"Рисунок" прикосновения: последовательность движения, например, если кто-то сжимает вашу руку - сначала прикосновение легкое и всего в нескольких точках, потом оно усиливается и площадь его увеличивается.

Интенсивность: сила, с которой вас гладят перышком отличается от силы попадающего в вас выстрела.

Температура: например, удар или шлепок оставляют чувство жжения уже после основного воздействия.

Каждое ощущение создается отдельно в специальной программе и зависит от того, как костюм собираются использовать покупатели. Со-основатель компании Teslasuit Дмитрий Михальчук объясняет, что костюм в сочетании с виртуальной реальностью можно использовать не только в играх и развлечениях, но и в медицинских и научных целях. Например, для спортивных тренировок, реабилитации и работы с пост-травматическим синдромом. При направленном воздействии, костюм может помогать формировать новые нейронные связи в мозге, корректируя привычки и создавая новые умения. По словам Дмитрия, Tesla Suit может повышать сосредоточенность и уменьшать чувства страха и тревоги.

В этой серии проекта Русской службы Би-би-си "Будущее секса" Юля Умнякова испытывает Teslasuit на себе и пытается разобраться, что на самом деле умеет этот костюм и каково это - оказаться в такой виртуальной реальности.

В первой части мы разбирались с тем, зачем нужен "телемастурбатор", а во второй - как умные вибраторы влияют на женскую сексуальность.

Все серии проекта "Будущее секса" смотрите на YouTube-канале BBC Russian.