Жир: вредный, полезный, необходимый

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Принято считать, что жир - чуть ли не самая большая угроза для здоровья людей. Десятилетиями люди пытаются сократить потребление жиров, но здоровее от этого не становятся.

Группа медицинских работников решила провести несколько экспериментов с жирами. В одном из них участникам предлагается на неделю полностью отказаться от потребления жиров. Какие последствия соблюдения такой диеты ждали участников?

Все ли жиры одинаково вредны? Как определить какое количество жиров содержится в различных продуктах? Как и почему жир может помочь сбросить лишний вес?

В этом фильме вас ждет множество шокирующих фактов и удивительных экспериментов, а также неожиданных выводов. Например, что потребление любимой еды в разумных количествах может быть полезно для нас.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.