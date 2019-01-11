Что плохого в том, чтобы хорошо выпить? Эксперимент на близнецах

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Несмотря на то, что человечество потребляет алкоголь с незапамятных времён, научные данные о нём до сих пор расплывчаты и противоречивы.

В этой программе врачи-близнецы Крис и Занд ван Туллекены знакомятся с последними достижениями науки и ставят эксперимент на себе, чтобы узнать, как алкоголь в действительности влияет на человеческий организм.

Никогда больше вечеринки и следующее за ними похмелье не будут для вас прежними. Правда ли, что эпизодические пьянки гораздо вреднее, чем ежедневное потребление алкоголя в небольших количествах?

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.