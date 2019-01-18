"Мое детство в аду"

Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба

Фильм доступен для просмотра только на территории России

Нищета и сексуальное насилие были частью детства Лисбет Цорниг Андерсен.

Несмотря на это, ей удалось сделать отличную карьеру и создать собственную счастливую семью.

Повзрослев, Лисбет пересматривает свое прошлое. Это путешествие оказалось намного сложнее, чем она могла себе представить.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.