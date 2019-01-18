"Мое детство в аду"
- 18 января 2019
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Фильм доступен для просмотра только на территории России
Нищета и сексуальное насилие были частью детства Лисбет Цорниг Андерсен.
Несмотря на это, ей удалось сделать отличную карьеру и создать собственную счастливую семью.
Повзрослев, Лисбет пересматривает свое прошлое. Это путешествие оказалось намного сложнее, чем она могла себе представить.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.