Кто и что в ответе за погоду? Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

В 2010 году Великобритания пережила самую холодную зиму за всю историю метеонаблюдений. В 2011 году на Америку обрушились разрушительные торнадо, засуха и лесные пожары. В 2010 году в Пакистане из-за наводнений погибло более 1500 человек.

По всему миру погода становится все менее предсказуемой. Но почему? Виновато ли в этом явление под названием "высотное струйное течение"?

Ведущий прогноза погоды Би-Би-Си Джон Хэммонд и океанограф Хелен Черски разговаривали по всему миру с учеными, которые пытаются разгадать секрет этой таинственной силы.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.