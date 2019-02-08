Путешествие кофейного зерна. Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Каждый год по всему миру на кофе тратятся миллиарды. Какие только напитки ни придуманы для кофеманов, а миллионы людей уже просто не мыслят своей жизни без него.

Но откуда кофе берется в наших чашках? Кто выращивает и упаковывает кофейные зерна для нас? Вьетнам менее чем за 30 лет стал вторым по величине производителем кофе в мире.

Журналист Саймон Рив проследил путь кофе от куста до чашки. Саймон увидел, какое влияние быстрорастущий рынок кофе оказывает на небольшие кофейные хозяйства по всей стране. Познавательное путешествие Саймона начинается в Ханое. Затем он отправляется в экзотические горные районы Вьетнама - там программа по поддержке производства кофе была развернута в качестве стратегии по преодолению последствий войны.

Но только ли благо несет производство кофе Вьетнаму?

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.