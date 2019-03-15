Детропия: документальный фильм про самый быстро исчезающий город США

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

США, Детройт, штат Мичиган. Как повлиял спад экономики Детройта, который начался из-за больших перемен в автомобилестроительной промышленности, и как он повлиял на жителей города и его инфраструктуру.

Фильм завоевал премию за лучший монтаж, а также был выдвинут на получение гран-при жюри американского кинофестиваля "Сандэнс" в 2012 году. Национальный совет кинокритиков США включил его в пятёрку лучших документальных фильмов 2012 года.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.