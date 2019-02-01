Медицинские обследования: польза или вред?

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Несмотря на увеличение средней продолжительности жизни и общего уровня здоровья населения, мы как никогда раньше зациклены на собственном здоровье. Пытаясь выявить у себя симптомы никак не проявляющихся заболеваний, все больше людей проходит всевозможные обследования.

В этом фильме ведущий Би-би-си Майкл Мозли выступит в роли подопытного кролика и пройдет кучу разнообразных процедур: от стандартного медосмотра до сверхсовременной компьютерной диагностики сердца.

Майкл задается вопросом: стоят ли дорогие анализы в частных клиниках своих денег? И не опасно ли проходить подобные процедуры? Во время томографии мы получаем дозу облучения, да и самые простые обследования нередко заставляют нас переживать и иногда даже приводят к гипердиагностике. Правда ли, что обследование здорового человека может принести ему больше вреда, чем пользы?

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.