Девочка, живущая на свалке

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Огромная свалка недалеко от Москвы. На ней живут люди. Семьи с детьми.

Режиссёр Ханна Полак рассказывает историю девочки Юли, которая растет на подмосковной свалке.

Фильм 2014 года.

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