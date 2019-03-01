Девочка, живущая на свалке
- 1 марта 2019
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Фильм доступен для просмотра только на территории России
Огромная свалка недалеко от Москвы. На ней живут люди. Семьи с детьми.
Режиссёр Ханна Полак рассказывает историю девочки Юли, которая растет на подмосковной свалке.
Фильм 2014 года.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.