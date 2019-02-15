Мой Афганистан. Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Наджиб Хаджа, молодой датский журналист афганского происхождения, отправляется в Лашкаргах, столицу провинции Гильменд в Афганистане.

Поскольку журналистам запрещено выходить из отелей без вооруженной охраны, поговорить с местным населением почти невозможно. Но Хаджа придумал одну хитрость. Он дает тридцати мирным жителям телефоны с HD-камерами и просит их снимать видео об их повседневной жизни.

Благодаря этому у нас появляется возможность взглянуть на то, как живут простые афганцы во время войны.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.