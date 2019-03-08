Кто нам враг - жир или сахар? Документальный фильм Би-би-си

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Люди, следящие за здоровьем, да и просто любители диет давно задаются вопросом: что вреднее - жир или сахар?

Близнецы, доктора Крисс и Занду ван Туллекенам, решили провести эксперимент в поисках ответа на этот вопрос.

В лучших традициях научных исследований, эксперимент они решили поставить на себе. Один из братьев будет придерживаться диеты с высоким содержанием жиров, а другой - диеты с высоким содержанием сахара.

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