Цена побега из Африки. Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России

Фильм-расследование о торговле мигрантами в Африке повествует о контрабанде невероятных масштабов: это многомиллиардная индустрия, которую некоторые называют современной работорговлей.

Пока Евросоюз отчаянно пытается уменьшить число мигрантов, пересекающих Средиземное море, Panorama выясняет, куда тратятся миллионы евро из бюджета стран Евросоюза, и разбирается, не ставит ли борьба ЕС с контрабандистами некоторых мигрантов в еще более опасное положение. Эта программа рассказывает о том, насколько сложно будет остановить эту торговлю, которая дает работу миллионам людей из беднейших стран мира.

Репортер Бенджамин Занд следует по маршруту перевозки мигрантов. Он начнет свой путь с побережья Ливии - одной из самых опасных точек этого маршрута, откуда мигранты отправляются в Европу - и затем попадет в неблагополучные районы Нигера, экономика которых во многом зависит именно от контрабанды. Финальная точка маршрута Бена - Нигерия, страна, где многие мигранты начинают свой путь, и где некоторые девушки годами занимаются проституцией, чтобы заплатить за билет в Европу.

Трагические истории мигрантов и встречи с контрабандистами, которые сколачивают целые состояния на преступном бизнесе по переправке людей в Европу - в фильме Бена Занда и Джошуа Бейкера.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.