Чайный путь - документальный фильм Би-би-си

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Журналист Саймон Рив отправляется в Восточную Африку, чтобы узнать, какие истории стоят за самым популярным напитком в Великобритании. За время своего путешествия Саймон знакомится с историей чайной торговли, а также с проблемами, возникающими при производстве чая.

Многие думают, что чайные листья для столь любимых нами пакетиков собраны в Индии или в Китае, но на самом деле их закупают на аукционе в портовом кенийском городе Момбаса. Именно там Саймон начинает свое путешествие по чайной тропе, которая приводит его к удаленным районам Кении и Уганды. Там он знакомится с некоторыми из миллионов сборщиков, упаковщиков и перевозчиков британского чая.

Выпив по чашечке со всеми - от погонщиков скота из племени Масаи до наследников первых чайных плантаторов - Саймон узнает, что местную чайную индустрию не обошли стороной проблемы всего континента: нищета, низкие зарплаты и детский труд.

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